Patrice Laffont : Sa fille Mathilde, talent chez Dior qui "rêve" d'être actrice

A l'affiche de Dernier Carton (Théâtre Essaïon à Paris) et Gentlemen déménageurs (en tournée dans toute la France), Patrice Laffont s'est confié cette semaine dans les colonnes du magazine Ici Paris pour faire la promotion de ses deux pièces et pour évoquer le parcours de ses trois enfants, qui ont tous hérité de la fibre artistique.

Père d'Axelle (comédienne) et Fabrice (réalisateur) nés de sa précédente relation avec Catherine Molinaro, l'animateur et acteur de 77 ans a également pour fille Mathilde, issue de son mariage avec Valérie dont il s'est séparé il y a quelques années. A 23 ans, la benjamine est très proche de son papa. "Ensemble, on va au cinéma, au théâtre, ou on se regarde une série", a tendrement glissé Patrice Laffont.

C'est ainsi qu'il s'est davantage confié sur sa petite dernière, dont le parcours n'est pas forcément connu de tous. "Elle travaille chez Dior, elle planche notamment sur les codes couleur de la marque. En même temps, elle rêve que d'une chose, devenir comédienne", révèle-t-il. Depuis quelques mois, Mathilde joue en effet aux côtés de plusieurs amis dans une mini-série diffusée sur Youtube et intitulée Jokers. Si Patrice Laffont concède que ce projet a "pas mal de succès", il redoute cependant les grandes ambitions de sa benjamine. "Ma hantise, c'est qu'elle laisse tomber son métier pour se lancer comme actrice. Des comédiennes jolies, charmantes et talentueuses, il y en a un paquet et c'est extrêmement difficile de se faire sa place...", a-t-il ajouté.