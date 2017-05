Patrice Maktav (Star Academy) de retour dans "Plus belle la vie" !

Les Français ont fait la connaissance de Patrice Maktav (39 ans) en 2001 lors de la première saison de la Star Academy sur TF1. Depuis, l'ex-colocataire de Jenifer, Jean-Pascal Lacoste ou encore Olivia Ruiz a fait du chemin !

En effet, à en juger par son compte Instagram, celui qui a participé aux spectacles musicaux Mozart l'opéra rock en 2009, Mistinguett, reine des années folles de 2014 à 2016 puis Le Rouge et le Noir en 2016 va bientôt faire son grand retour dans la série Plus Belle la vie (France 3). Après une première apparition en 2012 sous les traits du personnage de Michaël Malkavian, Patrice Maktav s'apprête donc à retrouver le Mistral !

"Premier clap today ! Merci France Télévisions et Plus Belle la vie de me faire confiance à nouveau ! #joie #happiness #actorslife #tv #beard #comeback #filming #marseille", a-t-il indiqué ce 29 mai en légende d'un selfie.

Bien entendu, la nouvelle a aussitôt ravi ses nombreux admirateurs. "Le retour de Michaël ? C'est super !", "Quelle belle évolution depuis 2001, je suis trop contente !", "Vous revenez dans Plus Belle la vie ? Youhou ! Génial, j'ai hâte !", "Génial ! Je suis content que tu reviennes !", pouvait-on lire dès les premières réactions.