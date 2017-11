Patricia Kaas : Sublime à 50 ans, elle affiche ses abdos divins en bikini

La cinquantaine lui va à merveille. Remise de son burn out provoqué par la mort de sa chienne Tequila, Patricia Kaas se porte comme un charme. La preuve avec la photo que la chanteuse a tout récemment partagée sur sa page Instagram.

Dotée d'une ravissante silhouette, Madame chante le blues a ainsi proposé à ses quelque 6900 abonnés un selfie dénudé. N'affichant pas son visage, l'artiste française adulée en Europe de l'Est mise tout sur son ventre et sa poitrine. Le but ? Montrer qu'à 50 ans, elle possède un ventre plat et des abdos en béton. Patricia Kass est fière de son corps svelte et musclé et ne s'en cache pas. "Don't wanna be #shy #proud about my #abs #happygirl still #ontour #ontheroad #patriciakaas", commente-t-elle en légende.