Patricia Kaas très cash sur ses ex : "Il faisait très bien l'amour !"

Meurtrie par la mort de sa mère, emportée par la maladie quand elle était très jeune, Patricia Kaas a pallié son absence par l'amour du public, mais pas seulement. La chanteuse de 50 ans a aussi trouvé du réconfort auprès des hommes qu'elle a aimés. Si elle n'a pas eu d'enfant ni de mari, Mademoiselle chante le blues a vécu de très belles histoires, sur lesquelles elle s'est confiée à coeur ouvert lors d'un entretien avec le magazine Rétro.

"J'ai vécu des histoires d'amour, certaines qui ont duré plusieurs années... et des plus courtes. J'ai longtemps voulu tout faire en mec, je garde mon côté solitaire. Chaque amour, chaque amant t'amène quelque chose de différent. J'ai vécu de si belles choses, comme avec Cyril Prieur qui est depuis mon meilleur ami et l'un de mes deux managers, ou avec Yannick Alléno, avec qui nous avons gardé une vraie tendresse", a-t-elle déclaré.

Mais la chanteuse, qui vient tout juste de se remettre d'un burn-out déclenché par la mort de sa chienne Tequila, a aussi beaucoup souffert.

"Il y a eu de moins belles histoires, comme cette aventure avec cet artiste [Philippe Bergman, NDLR] que je trouvais très beau, dont j'étais très amoureuse et qui m'a fait toutes les sal****** possibles, allant jusqu'à réclamer une pension après notre séparation ! Les hommes que j'ai rencontrés ensuite ont pas mal payé pour lui. Il y a aussi eu ce milliardaire [le Roumain Remus Truica], qui me promettait des merveilles, venait me chercher en jet privé mais qui était quand même très marié. Qu'est-ce que j'ai été bête... mais il faisait très bien l'amour ! Ce n'est pas la rupture qui m'a fait le plus mal. La douleur, c'est de réaliser qui est réellement l'autre", a-t-elle ajouté.

Aujourd'hui, Patricia Kaas se dit plus épanouie que jamais. Libérée de ses vieux démons et bien dans sa tête, elle devrait sans doute rapidement trouver un homme à la hauteur de sa sérénité retrouvée.

Coline Chavaroche