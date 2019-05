Patrick Balkany s'exprime après la tentative de suicide de sa femme Isabelle

Tout en reprochant aux journalistes de jouer les "juges" et les "moralisateurs", l'ancienne vice-présidente des Hauts-de-Seine ne nie pas les accusations dont elle fait l'objet et pour lesquelles elle doit être jugée, mais avance donc des "explications familiales". Elle évoque également ses enfants, Vanessa et Alexandre, "hélas connectés" à cette affaire de blanchiment de fraude fiscale liée à leur patrimoine immobilier à Giverny, Marrakech et sur l'île de Saint-Martin, et qui court depuis 2014.