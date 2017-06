Patrick Balkany : Son fils Alexandre en garde à vue pour violences conjugales

Alexandre Balkany vit des mois difficiles. Après avoir été poursuivi et mis en examen dans plusieurs affaires qui concernent son patrimoine et impliquent également ses parents Patrick (le maire de Levallois-Perret) et sa femme Isabelle, l'homme d'affaires est cette fois concerné par une affaire de violences conjugales.

Selon une information d'Europe 1, le fils du cofondateur du RPR a passé la nuit de dimanche 11 à lundi 12 juin en garde à vue pour violences conjugales et menaces de mort. Le site rapporte qu'une dispute aurait éclaté dimanche vers 21 heures à Neuilly-sur-Seine, au domicile de son épouse Solenne Gallagher, avec qui il est en instance de séparation. Selon le récit fait par sa femme aux policiers, Alexandre Balkany, 36 ans, lui aurait notamment asséné des coups de pieds aux côtes avant de prendre la fuite après que des voisins soient intervenus ayant entendu du bruit. C'est en revenant à l'appartement de son ex qu'il a été interpellé par les policiers et placé en garde à vue.

Europe 1 précise que la jeune femme "présenterait quelques légères blessures à la lèvre et aux poignets, mais a décidé de ne pas voir de médecin ni de porter plainte". Devant ce rebondissement, le parquet de Nanterre a classé l'affaire sans suite, jugeant l'infraction "insuffisamment caractérisée". Alexandre Balkany a quant à lui été remis en liberté dans l'après-midi, s'évitant ainsi une nouvelle déconvenue, lui qui a été mis en examen dans l'affaire de fraude fiscale visant ses parents pour laquelle il a passé plusieurs jours en détention à Fleury-Mérogis en février dernier, avant d'être libéré sous caution.