Patrick Balkany : Son fils Alexandre est en prison !

Le clan Balkany est à nouveau sous le feu des projecteurs. Cette fois-ci, c'est Alexandre Balkany, le fils, qui est concerné. Dans sa dernière édition (à paraître le 22 février), Le Canard Enchaîné affirme que le fiston de Patrick Balkany "dort depuis mardi soir en prison". Selon le bien informé hebdomadaire, la chambre d'instruction de la cour d'appel de Paris a décidé de le placer en détention provisoire. La raison invoquée : le non-paiement partiel de la caution exigée par le juge d'instruction.

Cette caution avait été fixée en août à 100 000 euros par le magistrat. Cerné par de nombreux créanciers, le fils du maire de Levallois-Perret avait obtenu des délais supplémentaires et avait même mis en vente son hôtel particulier localisé à Neuilly-sur-Seine. Fin juillet, le juge avait même exigé d'Alexandre qu'il rende son passeport à cause du non-paiement. Ce dernier avait contesté devant la chambre d'instruction et s'était pourvu en cassation dans le but de réduire le montant de sa caution.

De quoi s'agit-il ?

Le palmipède rapporte que, comme sa mère Isabelle Balkany, Alexandre avait été mis en examen le 4 mai dernier par le juge Renaud Van Ruymbeke pour complicité de fraude fiscale dans le dossier de corruption concernant principalement son père, Patrick Balkany. Une fameuse affaire, celle du palais de Marrakech, où Alexandre Balkany aurait ainsi servi de prête-nom à son papa. Les juges reprochent à cet entrepreneur de 36 ans d'avoir aidé ses parents à dissimuler la possession de leur villa à Marrakech en signant des contrats de bail fictifs en 2011 et 2014.

Ce bien avait été acquis début 2010 pour plus de 5,8 millions d'euros par une société civile immobilière marocaine (la SCI Dar Gyucy). Une acquisition financée par deux sociétés panaméennes dont les enquêteurs soupçonnent que derrière elles, se cache le couple.