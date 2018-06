Patrick Bruel est dans le pré : Le chanteur est la star d'un business inattendu

L'interprète et comédien s'est expliqué sur le sujet au quotidien suisse, Le Matin : "Au départ, je ne voulais pas me mettre en avant parce que je craignais que ça décrédibilise le produit, qu'on en parle juste parce que c'était moi, a-t-il affirmé. Mon amour du produit remonte à l'enfance, à mon rapport à la cuisine provençale. Par amour de l'arbre et pour les enfants, j'en ai fait planter d'autres. Puis est venue l'idée de faire notre huile. Mais on en avait tant qu'à la fin, on a pensé à la commercialiser." Depuis 2016, Patrick Bruel commercialise son "Huile H" dans la catégorie "fruité vert".