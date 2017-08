Patrick Bruel : Rare photo de son fils Oscar, Amanda Sthers touchée

Entourée d'un casting cinq étoiles qu'elle a dévoilé le 24 juin dernier sur sa page Facebook (James Caan, Tom Hollander, Rosanna Arquette , le jeune papa Jonathan Rhys Meyers, mais aussi les Français Reem Kherici et Raphaël Mezrahi), Amanda Sthers travaille de nouveau avec Patrick Bruel. Mariés pendant six ans, parents de deux enfants (Léon, né en 2005 et Oscar en 2003), les deux ex sont restés en bons termes et prennent plaisir à partager de nouveaux projets ensemble. L'interprète de Cassez la voix a notamment donné la réplique à Rosanna Arquette.