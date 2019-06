Patrick Bruel : Tendre photo avec ses fils qui débarquent à son concert

Une jolie surprise et un beau moment d'émotion. C'est ce qu'à vécu Patrick Bruel, le 13 juin, alors qu'il donnait un deuxième concert au Zénith d'Orléans dans le cadre de sa tournée pour faire découvrir à son public son dernier disque, Ce soir on sort.

Sur son compte Instagram suivi par 356 000 abonnés l'interprète des tubes Qui a le droit et Au café des Délices a posté une photo, prise dans les coulisses, de lui et de ses deux fils : Oscar (né en 2003) et Léon (né en 2005). "Sans doute le plus beau moment de cette tournée... Quel plaisir de voir ce bonheur et cette fierté dans leurs yeux. Merci @orleans pour ce 2e concert encore plus fou... #cesoironsort #tour2019 #orleans #kids #happy #family", a commenté le chanteur de 60 ans. Il a également remercié son ex-femme, la romancière et réalisatrice Amanda Sthers, qui avait pris la photo en question. "Enfin... ils vont découvrir un concert de la nouvelle tournée de leur papa", avait-elle commenté sur son propre compte en légende de la même image.

Patrick Bruel est un papa très présent pour ses enfants même si, depuis son divorce en 2008 avec Amanda Sthers, il les voit moins souvent, d'autant qu'ils se sont installés avec leur mère à Los Angeles depuis quelques années. Le chanteur, qui compte bien leur léguer un patrimoine magnifique, avait révélé que son fils Oscar avait fait une petite magouille dans son dos pour être certain de le voir malgré sa tournée. "C'est quand il a vu la tournée qui commençait à s'emballer, que les dates étaient complètes, donc on rajoutait des dates. Et, de lui-même, il a envoyé un mail à la boîte de production et il a dit : 'Si vous voulez que mon papa voie ses enfants, vous allez ne pas mettre de dates de concert entre telles dates et telles dates. (...) Ils l'ont totalement respecté sans me le dire", avait-t-il raconté sur le plateau de C à vous en janvier dernier.

Thomas Montet