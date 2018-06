Patrick Chêne et son combat contre le cancer : "Je me considère guéri"

Ce jeudi 28 juin 2018, Patrick Chêne était le grand invité de l'émission Buzz TV de TV Magazine. Le journaliste de 62 ans, qui présente le 18-20 ainsi que le 22-23 à l'occasion de la Coupe du Monde 2018 sur LCI, est revenu sur son combat contre le cancer de la vessie.

Un an après avoir révélé son cancer, Patrick Chêne se dit aujourd'hui "guéri" selon les médecins : "On ne parle pas de guérison pour un cancer mais de rémission. Mais, mon chirurgien m'a dit : 'non , non, pas dans votre cas.' Comme l'organe atteint par les métastases a été changé, les médecins considèrent que je suis guéri." Depuis, le journaliste de 61 ans a assuré qu'il ne prend "plus de médicaments".

Si ses médecins sont unanimes, Patrick Chêne reste prudent : "Vous savez, quand vous revenez d'un combat qui est tellement violent et dur, vous n'avez pas envie de faire le mariole. Vous faites quinze kilos de moins, vous êtes chauve, vous souffrez. Avec ce mot 'guérison', je suis un peu comme un boxeur qui a mené un combat, je n'ai pas envie de baisser la garde. Même si mon professeur me dit que je suis guéri, je fais attention quand même."

Patrick Chêne publiera au mois de septembre 2018 un livre, co-écrit avec son chirurgien, pour rendre hommage à l'hôpital public. "Ce sera mon histoire ponctuée de réactions, de témoignages et de cris d'alarme racontés par mon médecin", a-t-il conclu.

Retrouvez l'entretien de Patrick Chêne dans son intégralité sur le site de TV Mag.