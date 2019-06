Patrick Chêne relève un sacré défi, deux ans après son cancer

En septembre 2017, c'est avec tristesse que nous apprenions que Patrick Chêne (63 ans) était atteint d'un cancer de la vessie depuis 2016. Après avoir subi une grosse intervention chirurgicale quelques mois plus tard, il avait annoncé avec bonheur en juin 2018 qu'il était considéré comme guéri. Confiant dans la vie et dans l'avenir, il vient de poster sur Twitter un message et une photo qui font plaisir à voir : lui et son épouse ont visiblement relevé un sacré défi sportif.

"Deux ans après ma lourde opération, j'ai monté à pied le Ventoux en trois heures par Bédoin. Je dédie cet effort à tous ceux qui luttent contre la maladie", a écrit le très en forme sexagénaire en légende d'une photo prise justement en haut du mont Ventoux (Vaucluse).

L'ex-célèbre commentateur du tour de France a donc atteint les 1912 mètres d'altitude et a marché pas moins d'une vingtaine de kilomètres... le tout en trois heures. Bravo à lui ! Ce post si positif a été agrémenté d'un hashtag qui en dit long : "Y croire toujours."