Patrick Cohen : Gros moment de solitude face à William et Kate pour "DJ Pat"

Dans C à Vous, on ne dîne sans doute pas comme chez l'ambassadeur de Grande-Bretagne, mais on sait bien assaisonner. Mardi soir, le chroniqueur Matthieu Noël, débriefant notamment la visite officielle du duc et de la duchesse de Cambridge à Paris, a mis les pieds dans le plat... et son collègue Patrick Cohen sur le gril.

Le journaliste, figure bien installée de C à Vous et animateur du 7/9 de France Inter, faisait en effet partie vendredi dernier des invités représentant le paysage culturel français, aux côtés entre autres de l'acteur Jean Reno (attablé à la gauche de la duchesse) et de l'actrice Kristin Scott-Thomas, lors du dîner organisé par Son Excellence l'ambassadeur britannique Edward Llewellyn en sa résidence de la rue du Faubourg Saint-Honoré, à quelques pas de l'Elysée. Un honneur... que Matthieu Noël a tourné en dérision en observant la cérémonie de présentation des convives au couple princier, debout les uns à côté des autres en une rangée comme le requiert le protocole.

Au moment de saluer Patrick Cohen, William et Kate sont dûment informés de son activité professionnelle. L'intéressé complète en se présentant de lui-même, évoquant en anglais son métier d'animateur radio. "Vous êtes DJ, c'est ça ?", rebondit le prince William avec intérêt, sans imaginer que sa question va désarçonner son interlocuteur. Patrick Cohen semble ignorer - et c'est tout à fait excusable - qu'un disc jockey désigne dans la langue de Shakespeare un animateur radio !

Un moment de flottement et une histoire de DJ d'autant plus amusants que, quelques jours plus tôt seulement, le prince William était pris en flagrant délit de hug (câlin) dans la cabine du DJ (un joueur de tubes, cette fois) de la boîte de nuit Farinet lors de sa nuit de folie à Verbier. Les Kids United, invités à chanter lors du dîner de l'ambassadeur, ont d'ailleurs sans le savoir rappelé cet épisode en interprétant le hit de Pharrell Happy, sur lequel le duc de Cambridge s'était justement lâché.

Quant à Patrick Cohen, on parierait que son surnom de DJ Pat va le suivre un petit moment dans les coulisses de C à Vous !