Patrick Cohen quitte France Inter pour Europe 1, Léa Salamé à la rescousse

C'est la nouvelle médias du jour. Patrick Cohen, star de la matinale de France Inter depuis de nombreuses années, quittera la radio publique à la fin de la saison, selon nos confrères du Monde.

En effet, après sept saisons de bons et loyaux services, l'animateur de 54 ans a décidé de rejoindre Europe 1 à la rentrée, suite à la reprise en main de la station par Arnaud Lagardère en personne. Du côté de France Inter, on annonce d'ores et déjà l'arrivée de Nicolas Demorand et de Léa Salamé à la tête de la matinale la plus suivie de France.

Laurence Bloch, directrice de France Inter, a adressé un mail à ses équipes pour évoquer ces départs mercredi 10 mai. "Nous l'avons découvert ensemble avec surprise mais France Inter fait envie, très envie. Tant mieux !!! Patrick Cohen, grande voix de l'antenne et de l'information, et Emmanuel Perreau, artisan à mes côtés de l'excellence des programmes, m'ont fait savoir qu'ils souhaitaient quitter la chaîne pour d'autres horizons. Je les remercie de l'engagement sans faille dont ils ont fait preuve à mes côtés pour porter cette chaîne au plus haut (...) Nul besoin d'aller piocher des talents à l'extérieur. En accord avec Jean-Marc Four, j'ai décidé de nommer sur la tranche du 7/9 Nicolas Demorand et Léa Salamé. Ils incarnent à eux deux tout ce que représente la chaîne aujourd'hui : modernité, curiosité, gaité et rigueur", a-t-elle écrit.

Avant Patrick Cohen, c'est Frédéric Schlesinger (ex-directeur délégué et aux antennes et aux programmes de Radio France) qui a accepté de rejoindre Europe 1 en tant que vice-président directeur général de la station de la rue François 1er.