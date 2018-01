Patrick Fiori, sa femme Ariane : "Elle a bousculé ma vie"

Patrick Fiori est un homme amoureux.

En 1999, le chanteur de 48 ans rencontre Ariane Quatrefages à l'élection de Miss France 2000. La jeune femme représentait la région Rhône-Alpes et lui faisait partie du jury. Et pour le juré de The Voice Kids, c'était une évidence. Il ne s'était pas trompé puisqu'en 2008, le couple se disait "oui". Un an plus tard naissait leur garçon Sevan. Et en 2014, ils ont accueilli leur deuxième fils, dont le nom est toujours tenu secret.

Depuis, Patrick Fiori et sa belle filent toujours le parfait amour. Pour preuve, la star a profité d'une interview pour Nous deux pour faire une belle déclaration à son sujet. "Quand une femme vous choisit, elle sait déjà où elle veut vous emmener. Ariane est venue me cueillir quand je commençais à vouloir me poser. Après la folie Notre-Dame, je devenais une proie plus facile [rires]. Nous nous sommes trouvés au moment où nous avions envie de construire quelque chose. Elle a bousculé ma vie", a-t-il confié.

Ce n'est pas la première fois que Patrick Fiori profite d'une interview pour déclarer son amour à son épouse. "Elle a elle aussi un talent artistique lié à la musique. Elle écrit aussi des textes, elle se débrouille vraiment bien. Je suis un peu moins sympa­thique avec les gens que j'aime, pour ne pas qu'on se dise : 'C'est la femme de.' Mais quelque fois, le talent est juste à côté et il faut savoir l'accepter", confiait-il dans l'émission Amanda (France 2), en octobre 2016.

Ariane a d'ailleurs signé trois titres de son dernier album intitulé Promesse.