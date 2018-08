Patrick Guérineau (Camping Paradis), papa fier : "J'ai sorti moi-même l'enfant"

Depuis le 9 juillet 2018, le comédien Patrick Guérineau (Camping Paradis sur TF1) est l'heureux papa de son deuxième enfant, Paul, 18 ans après la naissance de son fils aîné Arthur. Interrogé par nos confrères de France Dimanche à ce sujet, le compagnon de la belle Lou a raconté son nouveau bonheur.

"Ce p'tit gars n'était pas attendu si tôt. Comme nous ne l'attendions que le 23 juillet et que je terminais les tournages de Camping Paradis près de Marseille, mon épouse était descendue m'y retrouver. On pensait ensuite remonter à Paris pour l'accouchement. Mais les choses se sont précipitées... Pas le temps de finir le repas que Lou a dit : 'Ah, je crois que c'est le moment !'", a retracé le comédien de 46 ans avant de poursuivre son récit : "On a filé à la maternité de Martigues où des gens adorables nous ont accueilli à bras ouverts. Et finalement, on est très heureux que ça se soit passé ainsi, car on était en famille, avec mon grand fils, Arthur, qui m'avait aussi rejoint pour faire un peu de figuration."

Aussi, là où Patrick Guérineau est très fier, c'est que non seulement il a pu être présent auprès de Lou lors de son accouchement... mais il a également pu participer activement à la naissance de son petit Paul ! "Rater ce moment m'aurait vraiment contrarié. La sage-femme – un homme, Pierre – m'a même invité à sortir moi-même l'enfant. Quelle émotion !", a assuré l'interprète de Xavier Proteau dans Camping Paradis.

Depuis, le couple ne cache pas son bonheur et a même pu profiter de la pause estivale pour se consacrer à leur bambin. "L'avantage d'une naissance début juillet, c'est qu'ensuite on passe deux mois dans des conditions de vacances, cool et complètement disponible pour le bébé, ce qui facilite la tâche. On vient d'organiser un road-trip avec les copains en Bretagne. On adore bouger et le faire avec un nouveau-né ne nous effraie pas du tout. Du moment qu'il est avec ses parents et aimé, il ira très bien", a confié Patrick Guérineau.

Un bonheur qui fait plaisir à voir...

Une interview à retrouver en intégralité dans France Dimanche, actuellement en kiosques.