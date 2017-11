Patrick Hernandez parle chiffres : "Born to Be Alive" lui rapporte une fortune

Le 6 décembre, Patrick Hernandez, comme d'autres de ses confrères et consoeurs, sera à l'affiche de Stars 80, la suite, nouveau film de Thomas Langmann. Pour l'émission 19h le dimanche sur France 2, Laurent Delahousse et son équipe se sont intéressés justement à ce phénomène, à cette "fièvre des années 1980" qui voit les stars de cette époque retrouver leur public, comme c'est le cas de Patrick Hernandez, connu pour son tube Born to Be Alive.

Celui qui le premier a tenté (en vain) de lancer la carrière de chanteuse de Madonna en 1980 avant qu'elle ne soit signée, deux ans plus tard, par Sire Records à son retour à New York, est donc l'interprète mais également l'auteur et le compositeur de Born to Be Alive. Cette chanson s'est écoulée à plus de 25 millions d'exemplaires et est restée quatre mois en tête des charts français à sa sortie en 1979. Forcément, un tel succès rapporte beaucoup d'argent et encore aujourd'hui en royalties...

Devant la caméra de 19h le dimanche, Patrick Hernandez (68 ans) n'en fait pas un mystère : "Cela rapporte effectivement entre 800, dans les mauvaises années, et 1500 euros dans les très, très bonnes années. Mais tout ça avant que les impôts ne passent..." On parle d'une somme pouvant aller jusqu'à 45 000 euros par mois. Bref, largement de quoi vivre avec son épouse Laetitia et leur fille Victoire (10 ans).

Pour autant, Patrick Hernandez participe avec plaisir à de nombreuses émissions de télévision, aux spectacles Stars 80, comme au film de Thomas Langmann. Le chanteur peut faire ce qui lui "plaît, plaît, plaît" (comme dit la chanson) avec cet unique tube, un one-hit wonder comme disent les Anglo-Saxons.