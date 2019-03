Patrick Juvet en couple avec Melanie Griffith : le coup de folie de la star US

Patrick Juvet sort un DVD, Le Meilleur de Patrick Juvet (Elephant films). Dans le cadre de sa promotion, le chanteur suisse de 68 ans était l'invité de l'émission de Thierry Ardisson Les Terriens du dimanche (C8) le 10 mars 2019, où il a été soumis à une interview Mes amies, mes amours, mes emmerdes conduite par Monia Kashmire. La chroniqueuse qui officie également sur la chaîne d'information LCI est revenue sur l'une des relations marquantes de Patrick Juvet, avec l'actrice Melanie Griffith.

Dans les années 1970, alors qu'elle était en couple avec l'acteur Don Johnson, l'ex-femme d'Antonio Banderas a eu une courte histoire avec l'interprète d'Où sont les femmes ? Assumant sa bisexualité, Patrick Juvet a confirmé une histoire folle : Melanie Griffith s'est jetée sous une voiture lorsqu'ils étaient ensemble."Sa mère Tippi Hedren qui avait fait Les Oiseaux de Hitchcock m'a appelé et m'a dit : 'Ma fille, t'as pas voulu sortir avec elle, elle s'est jetée sous une voiture, a-t-il raconté. Et là j'ai dit : 'Non, je ne marierai pas.'"

Patrick Juvet avait révélé son histoire avec Melanie Griffith lors d'une interview accordée à France dimanche en juin 2014 et avait évoqué cet épisode de la voiture. "Elle avait 19 ans et un petit côté garçon manqué. Elle tenait à tout prix à se marier. Sauf que le mariage ne m'intéresse pas. Quand je le lui ai dit, elle est allée se jeter sous une voiture...", avait-il confié.