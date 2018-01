Patrick Juvet orphelin : Sa maman adorée Janine est morte à 90 ans

Plus de dix ans après la mort de son papa Robert disparu en juillet 2007, Patrick Juvet doit aujourd'hui faire face à une nouvelle épreuve douloureuse. Comme le révèle le magazine Ici Paris dans son édition du mercredi 17 janvier 2018, l'interprète du tube Où sont les femmes ? a perdu sa mère adorée le 17 décembre dernier. Admise à l'hôpital de Mottex, en Suisse (où elle résidait), Janine Juvet "s'est endormie dans sa 90e année", rapporte l'avis de décès.

Nous sommes tous deux extrêmement liés

Très proche de sa maman, Patrick Juvet avait été interviewé à ses côtés en 2009 dans France Dimanche lorsqu'elle l'accompagnait sur la tournée Âge tendre et têtes de bois. Malgré la distance (il habite à Barcelone), mère et fils communiquaient au quotidien et se voyaient le plus régulièrement possible. "Maman vient souvent chez moi. Elle me mitonne des petits plats, on se balade et, surtout, on papote. Sinon, nous nous appelons tous les jours au téléphone. On s'envoie même plusieurs SMS au cours de la journée. (...) Même si nous avons des horaires décalés, nous sommes tous deux extrêmement liés", avait déclaré à l'époque l'artiste de 67 ans.

"Bien entendu, je suis fière de lui, mais j'ai aussi un peu peur quand je le vois ainsi, seul sur scène. Alors, je fais taire mes frissons et je tente de lui envoyer des bonnes ondes... Et puis je sais qu'il a une bonne étoile qui veille sur lui. Ce n'est pas possible autrement ! Car le trac n'est rien comparé aux frayeurs que Patrick m'a fait vivre à plusieurs reprises", avait concédé Janine Juvet.

Tu m'as donné deux fois la vie !

En proie à divers problèmes de dépendance au cours de sa vie, Patrick Juvet avait effectivement pu compter sur le soutien indéfectible de sa maman qui l'avait férocement encouragé à combattre ses démons contre l'alcool et la drogue. "J'ai de la chance que tu sois encore là. Tu m'as donné deux fois la vie ! Tout d'abord en me mettant au monde, et en m'aidant à me sauver de mes démons", avait ajouté le compositeur du Lundi au soleil de Claude François. Désormais, c'est sans son plus grand modèle que Patrick Juvet vivra les joies et les peines que lui réservent la vie. Nous lui adressons nos plus sincères condoléances.