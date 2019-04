Patrick Montel, le dérapage de trop : colère des champions et sanction !

L'athlétisme est frappé par un nouveau scandale, autour de la sombre thématique du dopage. La coureuse de fond Clémence Calvin, sacrée vice-championne d'Europe du marathon à Berlin le 12 août 2018 en 2h26'28'', est soupçonnée d'avoir fui un contrôle antidopage prévu le 27 mars 2019 au Maroc. L'athlète de 28 ans aurait reçu l'aide de son entraîneur Samir Dahmani, qui est aussi son compagnon et le père de son fils né en mars 2017.

Depuis cette annonce, l'une des plus célèbres voix de l'athlétisme a choisi de réagir en publiant une vidéo personnelle sur Facebook : Patrick Montel. Dans cette séquence de plusieurs minutes diffusée le 6 avril dernier, qu'il a ensuite retirée, le commentateur sportif de 66 ans et rédacteur en chef adjoint à France Télévisions a exprimé son désarroi, tout en rappelant son amour profond pour les sportifs. Pour autant, Patrick Montel a confié que, selon lui, le dopage concernait "une grande partie des athlètes" et que cette pratique faisait "partie inhérente du système".

Kevin Mayer : "Je suis hors de moi"

Ces propos polémiques n'ont pas tardé à indigner de nombreux sportifs, notamment des champions d'athlétisme. Kevin Mayer, spécialiste du décathlon, médaillé d'argent aux Jeux olympiques de Rio et détenteur du record du monde, s'est exprimé sur Twitter. "Ces propos sortant de la bouche d'un commentateur sportif 'spécialisé' dans l'athlétisme... Faire du dopage une généralité chez les athlètes de haut niveau... Autant j'arrivais à supporter @LaProlon malgré ses nombreux défauts, mais là, c'en est trop. Le dopage est un raccourci pour les flemmards qui n'ont aucune conscience. Je vous inviterais bien à passer avec moi les six derniers mois de ma préparation avant Doha... mais ce serait un rude sacrifice de ma part. Pour finir, vous profitez de votre notoriété pour balancer des infos sur lesquelles vous n'avez aucune connaissance... Vous discréditez une grande partie des athlètes qui s'acharnent tous les jours pour s'exprimer et inspirer des millions de personnes ! J'arrête, je suis hors de moi", a-t-il fait savoir. Un message qui a reçu le soutien du perchiste Renaud Lavillenie, mais également du spécialiste du biathlon Martin Fourcade.