Patrick Puydebat in love en vacances : son baiser romantique avec Caroline

Patrick Puydebat (47 ans) est sur un petit nuage ! Actuellement en vacances en Suède, le comédien révélé dans la série Hélène et les garçons (TF1, en 1992) et officiant dans Les Mystères de l'amour (depuis 2011, TMC) profite de chaque instant avec sa compagne de 28 ans, la jolie Caroline (avec qui il est pacsé depuis plus de quatre ans). Sur les réseaux sociaux, l'interprète de Nicolas n'a pas manqué de publier des photos de son séjour à l'attention de ses fans.

C'est sur son compte Instagram que Patrick Puydebat a partagé plusieurs moments de ses vacances. Fou amoureux, il a échangé un baiser passionné avec Caroline sous le soleil suédois. L'adorable photo a fait impression instantanément. "Superbe photo et très beau couple", pouvait-on lire dans les commentaires.

En plus de la compagnie de sa chérie Caroline, Patrick Puydebat a également pu compter sur la présence du comédien Tom Schacht, connu pour son rôle de Jimmy dans la saga Hélène et les garçons. Les deux grands amis ont déjà fait les quatre cents coups et se sont même initiés à l'équitation ainsi qu'à la cuisine. Voilà de vraies vacances de rêve en attendant le retour des Mystères de l'amour à la rentrée.