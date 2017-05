Patrick Puydebat : Le comédien est pacsé avec la belle Caroline

Depuis vingt-cinq ans, Hélène Rollès et Patrick Puydebat sont dans le coeur des Français les héros de l'ancienne série Hélène et les Garçons et de l'actuelle fiction Les Mystères de l'amour. Le célèbre duo a accepté pour le magazine Public de réaliser une interview commune. L'acteur de 45 ans en a profité pour faire une grande annonce.

Si Hélène est très discrète sur sa vie privée et refuse d'en dévoiler les détails, Patrick Puydebat partage volontiers son bonheur avec ses admiratrices et ses admirateurs. "Je suis pacsé depuis trois ans et demi avec ma compagne Caroline et je n'ai aucun souci avec les médias, révèle-t-il au magazine. C'est peut-être plus facile car nous ne sommes pas parents, mais je comprends et je respecte le choix d'Hélène [la comédienne est la maman de deux enfants originaires d'Éthiopie, NDLR]."

Mais qui est la fameuse Caroline ? En janvier 2015, le séduisant quadragénaire avait fait quelques confidences sur sa compagne au magazine Gala. Comme nous l'apprenions, c'est lors d'un dîner organisé par des amis communs qu'ils se sont rencontrés. La jolie blonde de 27 ans est plus jeune que le comédien. Un écart d'âge qui convient tout à fait à Patrick Puydebat. Âgée d'à peine 3 ans à l'époque où les sitcoms d'AB productions explosaient, Caroline n'a pas connu l'hystérie autour de l'acteur. "Et c'est tant mieux", a-t-il précisé à l'époque.