Patrick Sébastien avec sa fille Lily : adieux émouvants pour la grande dernière

Les samedis soirs de France 2 seront probablement beaucoup moins festifs. Le 11 mai 2019, Patrick Sébastien présentait pour la dernière fois Les Années bonheur. L'animateur de 65 ans a été évincé après vingt-trois ans de bons et loyaux services sur la deuxième chaîne. Tal, Gérard Lenorman, Les Chevaliers du fiel, Serge Lama ou encore Magic System ont fait le show pour offrir une fin digne de ce nom à l'émission.

Les derniers mots de Patrick Sébastien sur France 2

Et, sans surprise, Patrick Sébastien n'a pas manqué d'adresser quelques mots à son public en fin de programme. Il a d'abord remercié le service public de "lui avoir fait confiance pendant vingt-trois ans". "Je n'ai pas de rancune sur ce qu'il se passe, parce qu'il y a des choses bien pires dans la vie. Ma maman, que beaucoup ont connue ici, me disait toujours : 'Ce n'est pas la fin de quelque chose, c'est toujours le début d'autre chose.' Je voulais vous dire aussi que bien sûr ce soir, j'ai une infinie tristesse de laisser l'équipe et surtout de vous laisser vous. Je sais que vous êtes encore des millions à nous regarder. Il y a des gens qui m'ont dit : 'Tu vas nous manquer.' Mais je vous promets que moi-aussi vous allez me manquer", a-t-il ajouté.

Patrick Sébastien s'est ensuite dit fier de ne "s'être jamais trahi", et le public par la même occasion, en faisant des émissions populaires et en résistant tant "[qu'il a] pu à la bien-pensance et au politiquement correct". "Je suis arrivé jusqu'au bout et j'ai tenu bon. (...) Parce que la mode va être au divertissement culturel, je voulais apporter ma pierre à l'édifice culturel en vous récitant des vers de circonstance. Il se trouve que ce sont mes vers préférés. Ce sont les vers qui terminent Cyrano de Bergerac d'Edmond Rostand.(...) Ce quelque chose que sans un pli, sans une tache, j'emporte malgré vous, c'est....mon panache", a-t-il conclu avant d'interpréter son tube populaire Les Sardines. En fin de show, il a invité pour la première fois sa fille adoptive Lily (11 ans). Sa femme Nathalie était également présente pour tourner cette grosse page de la vie de son époux.

Les personnalités réagissent

Durant cette dernière émission, nombreuses sont les personnalités à avoir adressé un mot à Patrick Sébastien. "35 ans de carrière télé, je suis très très émue. Merci Patrick Sébastien ! Un grand monsieur ! #lesanneesbonheur #PatrickSebastien ! Tu vas nous manquer toi et ta belle télé populaire, celle qu'on aime. Nécessaire. Merci pour ta générosité Et ton soutien", a part exemple écrit Enora Malagré.

De son côté, Laurent Delahousse a eu un petit mot pour le présentateur à la fin de son JT : "Un salut amical à Patrick Sébastien ce soir pour le dernier numéro des Années bonheur. Merci à lui et à toutes ses équipes." Patrick Sébastien ne compte pas abandonner la télévision. En attendant que des projets se présentent, il va continuer à jouer son spectacle Avant que j'oublie. "J'ai encore de nombreux concepts de télé à proposer mais, pour l'instant, on ne m'appelle pas. Alors je vais continuer à écrire des chansons, des téléfilms, des pièces de théâtre", a-t-il raconté à Télé Loisirs. Selon Le Parisien, il a été contacté par TF1 pour un projet de téléfilm.

Pour la dernière, Les Années bonheur a rassemblé 2,95 millions de téléspectateurs (15,8% de part de marché).