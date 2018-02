Patrick Sébastien dézingue Ruquier : "Si je ne me fais pas virer de la télé..."

Après Michel Drucker, c'est au tour d'un autre animateur télé de monter sur scène pour raconter ses anecdotes et ses coups de gueule. Patrick Sébastien a donné la première représentation de son one-man-show intitulé Avant que j'oublie, à Vias (Hérault) et, dans son viseur, il y a notamment Laurent Ruquier...

Comme le rapporte Le Parisien, qui a assisté au spectacle, Patrick Sébastien n'est pas tendre avec son confrère de France 2. Nos confrères écrivent : "La charge la plus virulente est pour Laurent Ruquier, qualifié de 'collaborateur' dans une période où 'on ne peut plus rien dire.'" Visiblement l'animateur du Plus grand cabaret du monde n'a pas apprécié l'interview de son collègue qui disait dans Le Parisien Magazine, en août dernier, que "la télé n'a jamais été aussi libre". Un point de vue qu'il ne semble pas partager, le récent licenciement de Tex n'étant peut-être pas étranger à cela puisque Patrick Sébastien partage avec lui un humour cash pouvant être grivois... Ainsi, sur Ruquier, il ajoute : "Je me fais du souci pour lui. J'ai peur qu'il soit tondu à la libération (...) Si après ça, je ne me fais pas virer de la télé."

Le Parisien raconte que l'animateur s'en prend aussi à Jean-Marc Morandini et Frédéric Lopez avec des "allusions lourdingues à la sexualité", tous deux étant homosexuels. Sur le dernier, également un confrère de France 2, il rebaptise ainsi son émission en "Rendez-vous en Terre en cunus". Et, enfin, sur Stéphane Bern, il dit qu'il "sourit en Macronerie". Il va y avoir une bonne ambiance dans les couloirs de France Télévisions... En janvier, il disait d'ailleurs sur TPMP, concernant son avenir sur le service public : "Là normalement, Le Plus Grand Cabaret se finit en juin. Pour l'instant, je n'ai pas de nouvelles. En tout cas, vers début juin, on va fêter les 20 ans au Sporting de Monaco. Pour le reste, je ne sais pas."

Thomas Montet