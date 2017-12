Patrick Sébastien en deuil : Mort de l'un de ses amis proches

Patrick Sébastien connaît un mois de décembre difficile. Deux jours après le décès de Johnny Hallyday – disparu à l'âge de 74 ans dans la nuit du 5 au 6 décembre 2017 à Marnes-la-Coquette –, l'animateur emblématique de France 2 a dû faire face à la mort de l'un de ses proches collaborateurs. Gérald Larteau, décédé à l'âge de 73 ans le 8 décembre selon les informations de nos confrères d'Ici Paris.

Cela faisait pas moins de trente ans que l'éclairagiste collaborait avec l'animateur du Plus grand cabaret du monde. Pour l'heure, Patrick Sébastien n'a pas encore réagi à cette disparition. En revanche, Gérald Dahan, qui a également collaboré avec Gérald Larteau, lui a rendu un bel hommage sur Facebook : "Au revoir Gérald. Je suis triste. Merci pour ta gentillesse, pour ton soutien, tes conseils, pour ce que tu as fait pour nous tous dans le métier, et pour le répertoire de toutes les salles de France. J'espère que Johnny fera appelle à toi pour éclairer le paradis. Je pense bien fort à notre copain Patrick Sébastien depuis que j'ai appris ton départ. Condoléances à tes proches."