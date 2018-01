Patrick Sébastien ex-accro aux jeux : "Les emmerdements ont dépassé le plaisir"

Ce mercredi 17 janvier 2017, France 2 diffuse Un chance sur six, un thriller mené et écrit par Patrick Sébastien. L'animateur de 64 ans y incarne Hubert Vallon, "un antiquaire homosexuel marié à une dame âgé très riche" et dont il tentera de se débarrasser à tout prix. Le téléfilm se déroule dans le monde des casinos, un milieu qu'il n'a que trop bien connu.

Ancien accro aux jeux, celui qui a déjà tout prévu pour son enterrement a révélé au cours d'un entretien pour Télé 7 Jours comment il avait réussi à s'en sortir : "J'ai arrêté, non pas à cause des pertes, mais quand les emmerdements ont commencé à dépasser le plaisir. C'est une addiction et la vie privée en pâtit. Je suis fier de m'être arrêté tout seul, sans avoir recours à une thérapie ou à une interdiction officielle. En tout cas, je ne regrette pas les sommes perdues. Les vraies joueurs ne viennent pas autour de la table pour devenir riches, mais pour se payer de l'adrénaline."

Son besoin d'adrénaline ne l'a cependant jamais mené à mettre sa vie en jeu, fort heureusement.

L'intégralité de l'interview de Patrick Sébastien est à retrouver dans le magazine Télé Loisirs, en kiosques le 15 janvier 2018.