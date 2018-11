Patrick Sébastien : Le visage de sa fille adoptive Lily dévoilé pour la 1re fois

Écarté de France 2, Patrick Sébastien peut compter sur ses proches pour l'épauler. Dans les colonnes de Gala, l'animateur de 65 ans confie tenir le coup grâce à sa famille, et notamment sa fille Lily, adoptée il y a quelques années avec son épouse Nana. C'est d'ailleurs la première fois qu'il dévoile son visage, en couverture du magazine.

Le shooting photo s'est déroulé à Martel, à 30 kilomètres de Brive-la-Gaillarde en Nouvelle-Aquitaine, où vit la petite famille. Patrick Sébastien s'affiche au côté de son épouse Nana, de sa petite-fille Marie et de sa fille adoptive Lily. "Jusque-là, je ne voulais pas montrer Lily dans les médias, mais je me suis aperçu qu'elle en avait besoin, confie-t-il. Elle a pu penser qu'on avait honte d'elle, alors que Nana et moi, nous voulions juste la protéger." Et, bien que Lily ne soit pas sa fille biologique, elle est celle qui lui ressemble le plus "sur le plan du caractère". "Elle a désormais 11 ans, elle est vive et joyeuse, elle fait 1,60 mètre déjà. Et je ne peux plus entrer dans sa chambre !", poursuit alors Patrick Sébastien.

Lily est arrivée quand j'ai perdu la femme de ma vie

Il faut dire que l'imitateur et humoriste a un rapport particulier avec sa petite Lily, "parce qu'elle vient de loin". De Tahiti précisément. "À 15 000 kilomètres de la maison alors que mon géniteur dans mon village n'est même pas venu me chercher à 15 000 centimètres de sa maison, poursuit-il. Ce qui lie une famille, c'est l'amour. Pas le sang qu'on a en commun. Je sais de quoi je parle. Lily et moi, on a un point commun, on ne connaît pas notre père. Mais je ne veux plus en parler..."

C'est peut-être la raison qui a poussé Patrick Sébastien à aller chercher Lily à l'autre bout du monde. "Je voulais une petite qui vienne de loin et colorée. C'était notre choix avec Nana", ajoute-t-il. Et, dès sa venue, la fillette a pris une place importante dans la vie de l'animateur : "Elle est arrivée au moment où je perdais la femme de ma vie, c'est-à-dire ma maman. Comme si elle lui passait le relais."

En bref, Patrick Sébastien est aujourd'hui un papa comblé par sa "famille atypique". "Je suis marié à une femme qui ne peut pas avoir d'enfant, car elle n'a pas d'hormones féminines. J'ai une petite fille adoptée, deux garçons de deux mariages différents [Olivier (38 ans) et Benjamin (27 ans), NDLR] et j'ai Marie, la fille de mon fils qui est mort dans un accident de moto [Sébastien, né en 1971 et mort en 1990]", conclut-il.

Une interview à retrouver en intégralité dans les colonnes du magazine Gala, en kiosques ce mercredi 28 novembre 2018.