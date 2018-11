Patrick Sébastien met fin à sa carrière : Son annonce étonnante par SMS

Après plus de trente ans de carrière à la télévision, Patrick Sébastien tire sa révérence. C'est son ami Cyril Hanouna qui a annoncé la nouvelle mardi 13 novembre 2018 sur le plateau de Touche pas à mon poste. Alors que les chroniqueurs évoquaient les propos tenus par Patrick Sébastien quelques heures plus tôt au micro d'Audrey Crespo-Mara sur LCI à propos de la fin éventuelle de sa carrière, l'animateur vedette de C8 a fait une révélation inattendue.

"Je vous le dis : Patrick Sébastien arrête sa carrière. Il m'a envoyé un SMS hier soir et, vraiment, ça m'a ému", lance ainsi Cyril Hanouna face à ses chroniqueurs. Et de poursuivre en révélant le contenu de ce message : "Dans ce texto, il m'a dit : 'Merci mon pote d'avoir toujours été derrière moi et de m'avoir toujours soutenu, mais j'arrête ma carrière.'"

L'ex-animateur de France 2 quitte ainsi le petit écran mais il a plein d'autres projets comme le précise Cyril Hanouna. "Patrick Sébastien arrête sa carrière à la télé, il va faire autre chose maintenant. Il va se consacrer à sa vie d'artiste, à la scène, à ses spectacles, déclare-t-il. Il va nous manquer et j'espère qu'il va revenir sur sa décision."

Rappelons que l'ancien animateur du Plus Grand Cabaret du monde (France 2) a été viré de France Télévisions en octobre dernier. Sur le plateau des Terriens du dimanche (C8), il en disait plus sur cette éviction : "On a convoqué ma femme qui est la directrice de ma boîte pour lui dire en cinq minutes que c'était fini. Au bout de vingt-deux ans où j'ai fait gagner beaucoup d'argent au Service public, où j'ai créé, où je n'ai jamais escroqué le Service public car j'ai mis l'argent à l'antenne. Déjà ça, c'est quand même un peu violent." Toutefois, Patrick Sébastien reste sur nos écrans jusqu'à la fin de son contrat, en juin 2019.