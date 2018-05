Patrick Sébastien muselé par son contrat ? Une étonnante clause révélée

Patrick Sébastien est très attristé par la disparition progressive de ses émissions Le Plus Grand Cabaret du monde et Les Années bonheur de l'antenne de France 2... mais il n'a apparemment pas trop le droit de s'en plaindre.

Si la chaîne du Service public lui avait confié dix-sept prime time en 2016-2017, puis onze en 2017-2018, l'animateur de 64 ans n'aurait plus droit qu'à sept émissions durant la saison prochaine selon Le Parisien ! Un gros manque à gagner pour sa société de productions Magic TV. "En un an, on nous a enlevé à peu près deux tiers de notre chiffre d'affaires. (...) Ce n'est pas une émission qui coûte plus cher que les autres. Puis, surtout, on nous a remplacés par des choses qui ne font pas mieux", a-t-il regretté lors d'un entretien accordé à nos confrères.

Cependant, Patrick Sébastien n'a pas souhaité en dire plus à l'encontre de la chaîne qui l'emploie et de ses choix côté programmation. "On a mis dans mon contrat que j'avais interdiction de dire du mal de France Télévisions", a-t-il asséné, signe qu'il a encore beaucoup de choses à dire... Contactée par Le Parisien, la direction de France 2 n'a pas souhaité commenter cette prise de parole de celui qui officie chez eux depuis bientôt vingt ans.

Le dernier numéro des Années bonheur, diffusé le 19 mai dernier, avait rassemblé 2,5 millions de téléspectateurs sur France 2, soit 14,5% du public. L'émission avait été battue par Les Enquêtes de Mongeville sur France 3 (4,3 millions, 21,3%) et talonnée par Vendredi tout est permis avecArthur sur TF1 (2,4 millions, 13,5%).