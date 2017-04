Patrick Sébastien reçoit son ex Marie Myriam : "Ça nous fait très très bizarre"

L'émotion était palpable ce 29 avril 2017 sur le plateau du Plus grand cabaret du monde sur France 2.

L'animateur Patrick Sébastien (63 ans) a en effet reçu la chanteuse Marie Myriam (59 ans) dans son émission afin de parler de son autobiographie, La fille du Ribatejo (éditions L'Archipel), mais aussi plus brièvement de leur passé amoureux datant de la fin des années 1970 !

C'est Patrick Sébastien qui a mis les pieds dans le plat dès le début de leur entretien, sous les yeux de Enora Malagré, Vincent Cerutti, Jean-Claude Dreyfus, Marc Jolivet, la chanteuse Alma qui représentera la France à l'Eurovision, Adriana Karembeu et de Sophie Davant.

"Tu racontes toute ta vie dans ce livre donc forcément, on va dire la vérité, il y a quatre pages sur nous ! Bah oui, que voulez-vous ! Nous avons partagé nos vies pendant un petit moment, c'est vrai que ça nous fait quand même très très bizarre de nous retrouver tous les deux dans cette émission (... ) J'étais le premier homme de ta vie, on peut le dire ! Et on est resté très amis, à tel point que j'ai eu vraiment de la peine pour toi quand tu as perdu ton mari Michel", a lancé l'animateur, visiblement touché. Et la gagnante de L'Eurovision en 1977 avec L'oiseau et l'enfant de rebondir sur les propos de son hôte : "On a réussi à rester amis, des amis sincères et c'est ça qu'on a réussi de mieux !"

Dans son autobiographie, Marie Myriam raconte en effet sa love story avec le pilier du service public. Celle-ci ayant été certainement marquée par de nombreux bonheurs mais aussi par une grossesse qui n'est pas arrivée à terme puisque la chanteuse a décidé d'avorter après avoir appris les infidélités de son amoureux d'alors. Une décision qui avait donné à Patrick Sébastien l'envie de mettre fin à ses jours...

