Patrick Sébastien : Sa fille adoptive victime de racisme à l'école

Jeudi 6 septembre 2018, Patrick Sébastien était l'invité de Touche pas à mon poste (C8). Et alors que Cyril Hanouna lançait le sujet de cette miss météo belge qui a poussé un coup de gueule après avoir été une nouvelle fois victime de racisme, l'animateur du Plus Grand Cabaret du monde (France 2) a dévoilé une triste anecdote concernant sa fille adoptive Lilly. Une petite Polynésienne âgée d'une dizaine d'années qu'il a adoptée avec sa femme Nana en 2007.

"Ça me parle, bien évidemment que ça me parle. Je te disais tout à l'heure que j'ai eu le problème avec ma fille, récemment. À l'école, on l'a traitée de 'sale noire'. Ça fait mal, ça l'a blessée. Je lui fais un gros bisou mais ce n'est pas grave, je lui explique que c'est des cons, c'est des abrutis", raconte-t-il, ému. Cyril Hanouna ajoute même qu'il aurait ensuite inscrit Lilly dans un nouvel établissement.

Il poursuit en s'attaquant aux réseaux sociaux, plateformes qui selon lui laissent place "à la malveillance" : "Il faut s'apaiser, il faut apprendre à comprendre les autres, il faut apprendre à respecter les autres. Il y a vraiment une dérive dégueulasse à tous les niveaux de différence. Mais c'est à nous tous à le prendre en main. Ce n'est pas en allant faire des grosses déclarations, c'est au jour le jour, qu'il faut donner l'exemple."