Patrick Sébastien, son passé d'alcoolique : "L'alcool ne résout rien"

Patrick Sébastien sort un nouveau livre, Le bonheur n'est pas interdit (XO Editions). À cette occasion, il était vendredi 13 octobre sur le plateau de C'est au programme sur France 2. Il y a notamment évoqué sa relation avec l'alcool.

Il y a quelques mois, dans Salut les Terriens !, l'animateur de 63 ans a déclaré : "J'ai découvert il y a trente-deux ans le plaisir de la lucidité. Je buvais quand même un litre et demi de whisky par jour. C'est beaucoup quand même. J'ai découvert la qualité de la lucidité et qu'est-ce que c'est bien de faire les mêmes conneries mais pas bourré. En contrôle total."

Face à Sophie Davant, il revient sur cet épisode : "À l'époque de l'alcool, il y avait plein de formes enfermées dans moi et j'explique qu'il ne faut pas confondre les plaisirs et le bonheur. J'ai une définition du bonheur qui est une sorte de mille-feuilles où il y a plein de strates à conforter, la sagesse, l'estime de soi. Il y a un aphorisme que j'aime beaucoup et qui dit : 'L'estime de soi c'est une petite voix qui te dit 'Tu n'as pas les qualités pour faire ça' et à qui tu réponds 'Ta gueule'. Je me le dis souvent avant d'entrer sur scène", explique-t-il avant d'entrer dans les détails. "Il ne faut pas confondre les plaisirs et le bonheur et c'est vrai que quand je buvais beaucoup d'alcool, j'ai eu beaucoup de plaisirs, mais je n'ai jamais été vraiment heureux. L'alcool ne résout rien, c'est une fuite. Tout le monde à des raisons de boire, moi je me suis arrêté parce que les emmerdements dépassaient le plaisir. C'est aussi simple que ça." A bon entendeur...