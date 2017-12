Patrick Sébastien sur son 31 face à Faustine Bollaert et Fanny Agostini

Le 4 décembre dernier, France 2 a enregistré l'émission qui sera diffusée le 31 décembre pour le réveillon du Nouvel An. Une fois encore, c'est le talentueux Patrick Sébastien qui fera la fête avec les téléspectateurs. Voici les coulisses du tournage du Plus Grand Cabaret du monde spécial nouvel an. Artistes et personnalités étaient présentes.

Le célèbre trublion de France Télévisions s'est entouré de femmes, pour son plus grand bonheur ! Les séduisantes Sidonie Bonnec, Marie-Sophie Lacarrau, Faustine Bollaert, Wendy Bouchard, Chloé Nabédian et Fanny Agostini, Eglantine Eméyé se sont toutes mises sur leur 31.

Elles ont assisté à un spectacle exceptionnel, rendu possible grâce à la venue d'artistes du monde entier. Les téléspectateurs pourront en effet découvrir les shows des illusionnistes Dani Lary et Gaetano Triggiano et du magicien Vadim Savenkov, mais aussi de nombreux acrobates : Acro Dream, Nomads acrobatie, Yammel Rodriguez.

Des numéros drôles et poétiques ont également été enregistrés. C'est le cas de celui du duo de quick change Urunov, de celui de Claude Criblez qui met en scène des ballons géants, des clowns Daris et Fumagalli ou encore du maître du speed painting, Jean-Pierre Blanchard et de Aljona Voynova qui réalise de la peinture sur sable. Evgeny Komisarenko propose même un spectacle avec des caniches.

Un rendez-vous familial à ne pas manquer le 31 décembre prochain.