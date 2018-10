Patrick Sébastien viré de France Télévisions : Il sort du silence

Pour rappel, Patrick Sébastien a accordé une interview à Télé Star à l'occasion de la promotion de son livre Et si on était bienveillant. "S'ils me donnent moins, je ne resterai pas. Et s'ils me donnent la même chose, je ne resterai pas non plus !", avait-il notamment déclaré. Des propos qui ne sont passés auprès de France Télévisions qui a décidé de mettre un terme à sa collaboration avec l'animateur qui officiait sur France 2 depuis plus de vingt ans.