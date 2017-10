Patrick Swayze accusé d'agression sexuelle... huit ans après sa mort

Alors que de nombreuses femmes brisent le silence sur le tabou du harcèlement et des agressions sexuelles dans le milieu du divertissement, le nom de Patrick Swayze a surgi au détour d'une accusation signée Michele Mahone. Cette femme, animatrice télé aujourd'hui, était maquilleuse pour Disney lorsqu'elle a fait la rencontre de l'immense star de Dirty Dancing. C'est à la suite d'une interview, au cours de laquelle l'acteur s'était confié sur sa "fantastique" épouse, que l'incident s'est produit. Michele était en train de démaquiller Patrick Swayze lorsqu'il l'a "agrippée par la taille" avant de l'embrasser, raconte-t-elle au site News.com. "J'étais complètement choquée, a-t-elle raconté. Il ne voulait pas me laisser partir. Sa main a bougé derrière ma tête, et c'était un baiser très énergique. J'ai repoussé son épaule. C'était vraiment un baiser forcé. On aurait dit un ivrogne qui vous attrape dans un bar sans raison."

"Je me sentais violée. Ma bouche me faisait mal. J'étais en état de choc absolu", se rappelle-t-elle. Avant de la quitter, l'acteur décédé en 2009 lui aurait même glissé : "Oh, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas travailler ensemble." Quelques minutes plus tard, elle l'a recroisé en quittant les studios. L'acteur était entouré de plusieurs personnes de la production et lui a demandé "un câlin d'au revoir". Ce qu'elle a fait. "Que pouvais-je faire d'autre ?", se demande-t-elle aujourd'hui. Et d'ajouter : "J'étais consternée, parce qu'il venait juste de dire combien il aimait sa femme."

Après coup, Michele Mahone a décidé d'en parler à une des productrices. Mal lui en a pris. "Elle m'a juste demandé si cela s'était déjà produit", se souvient-elle, avant de préciser que Disney n'a plus jamais fait appel à ses services après cette agression.