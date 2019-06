Patrick Timsit tire un trait sur sa carrière solo et annonce des adieux

Patrick Timsit tire un trait sur sa carrière solo. L'artiste s'est exprimé sur ce choix auprès du journal Le Parisien, annonçant un ultime spectacle intitulé Adieu... Peut-être. Merci... C'est sûr, qui commencera au printemps 2020. Ses adieux sont programmés pour le mois de décembre de l'an prochain, à Paris.

"J'arrête le one-man show, ce sera mes adieux. Les gens n'y croient pas. Moi, ça m'émeut rien qu'à le dire, ça veut dire que j'y crois", annonce Patrick Timsit dans les pages du quotidien. Et l'artiste, qui fêtera ses 60 ans en juillet prochain, de donner les raisons qui le poussent à prendre cette décision similaire à celle de son confrère Jean-Marie Bigard. "La peur du spectacle de trop, et puis j'ai envie de la croquer cette vie. (...) Je crois surtout qu'il faut partir quand ça fonctionne, j'ai envie de saluer pour la dernière fois quand c'est plein. Il faut savoir s'arrêter soi-même avant qu'on vous arrête", dit-il. D'ailleurs, il reconnaît que dans son précédent spectacle intitulé On ne peut pas rire de tout, il avait parfois du mal à "toujours trouver le bon mot" et qu'avoir "quelque chose à dire sur tout", cela lui échappait "de temps en temps".

Patrick Timsit entamera donc une ultime tournée dès le printemps 2020 et il a choisi de faire des adieux au public sur la mythique scène parisienne de l'Olympia, à partir du 26 décembre de l'année prochaine. "C'est émouvant de donner rendez-vous à quelqu'un et de se dire que c'est la toute dernière fois", clame-t-il. Mais l'artiste ne compte pas disparaître pour autant. "Évidemment, ça ne m'empêchera pas de faire de la télé, du ciné, d'écrire des films ou des séries", ne manque-t-il pas de souligner.

Cela lui permettra aussi de profiter un peu plus de ses enfants, Lucien âgé de 9 ans, et le grand Lazare, 23 ans.

