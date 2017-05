Patron incognito : L'un des patrons de l'émission est mort...

En 2012, M6 lançait sa toute nouvelle émission baptisée Patron incognito. Le concept est simple : un chef d'entreprise se déguise en employé novice et observe de l'intérieur ses salariés ainsi que le fonctionnement de son affaire. En fin d'épisode, le patron révèle la supercherie.

Mercredi 31 mai 2017, la chaîne diffusera l'immersion de Bruno Pain, 47 ans, qui a créé en 2006 avec son épouse Chantal la franchise Carrément fleurs dans le Lot-et-Garonne. À la veille de l'épisode, nos confrères de La Dépêche annoncent une triste nouvelle. Bruno Pain est décédé le week-end dernier "des suites d'une longue maladie".

À l'antenne, le patron se glissera alors dans la peau de Charlie Petiot (46 ans), ancien vendeur de fruits et légumes en pleine reconversion professionnelle. Il passera ainsi du temps dans plusieurs boutiques Carrément fleurs à Douai (Hauts-de-France), à Décines-Charpieu près de Lyon, puis à Morzac, village situé en banlieue de Clermont-Ferrand.

"Cette aventure a été pour moi l'occasion d'entendre, sans filtre hiérarchique, les remarques de nos équipes et de vivre leur quotidien", avait déclaré Bruno Pain à l'époque du tournage.

Aujourd'hui, la franchise compte plus de 30 points de vente à travers la France, et tous sont ouverts sept jours sur sept. Carrément fleurs se classe ainsi comme le troisième acteur du marché de la fleur.

Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de Bruno Pain.