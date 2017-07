Patton Oswalt clashé pour ses fiançailles, un an après la mort de sa femme

La future épouse d'Oswalt a également pris la parole sur les réseaux sociaux : "Tout le monde a été tellement adorable avec nous... TOUS les proches de Michelle... Et quelques trolls ont des points de vue très tranchés. Mais je pense que pour Patton, avoir rencontré et trouvé l'amour avec une année d'intense thérapie et de gestion de sa douleur... Je suis heureuse d'être celle qui l'aide à surmonter le chagrin et à retrouver de la joie. Et par dessous tout, Alice est heureuse et se sent aimée."