Paul (12 Coups de midi) "agressé" et déstabilisé : "Il a failli craquer..."

Le 13 juillet dernier, Paul (20 ans), le champion actuel des 12 Coups de midi (TF1) atteint du syndrome d'Asperger, a été déstabilisé et il a bien failli craquer...

Jean-Luc Reichmann, l'animateur du jeu très impliqué dans le bien-être du jeune homme, est revenu sur cet épisode lors d'un entretien accordé à Télé Loisirs. Si Paul a légèrement perdu pied, c'est à cause d'une séquence mettant en avant des danseuses du Moulin Rouge venues faire le show avec de la musique, de la danse, des lumières... "J'ai vu qu'il avait l'air d'être agressé, là je suis allé très vite à côté de lui pour lui demander si ça allait. Il m'a répondu que c'était très dur et il a eu beaucoup de mal à remonter dans les tours. Il a failli craquer. Ce sont des paramètres extérieurs qui sont insupportables pour lui", a-t-il révélé.

Récemment interrogé par nos confrères de Télé Loisirs sur sa longévité dans l'émission et le rythme soutenu des tournages, Paul avait commenté avec transparence : "Cinq émissions par jour, c'est le maximum que je peux vraiment endurer. À la quatrième déjà, je commence à fatiguer." L'animateur Jean-Luc Reichmann, qui avait accompagné Paul lors de cet entretien, avait alors expliqué : "Les journées de tournage sont effectivement réaménagées. On prend un peu plus de temps entre les émissions. C'est important qu'on laisse sa place à la différence. Je veux que chacun ait sa chance. Comme pour d'autres candidats, j'essaie d'être au plus proche de Paul."

Lundi 15 juillet 2019, Paul en est à sa 77e participation aux 12 Coups de midi et il est à la tête d'un pactole de 340 167 euros... et ça n'est évidemment pas fini ! Il est actuellement au 6e rang des meilleurs Maîtres de midi de l'histoire du jeu derrière Bruno, Benoît, Timothée, Véronique et Christian Quesada.