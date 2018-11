Paul Belmondo et sa femme Luana : Fous rires à la pelle face à de "Faux British"

Mardi 20 novembre 2018, le théâtre Saint-Georges accueillait la 1000e de la pièce Les Faux British. Pour fêter le grand succès de cette comédie qui avait d'abord triomphé au théâtre Tristan-Bernard avant de débarquer à Saint-Georges pour une reprise tout aussi efficace depuis septembre, le théâtre parisien a déroulé son tapis rouge à quelques personnalités qui ont pu rire à gorge déployée.

Paul Belmondo et son épouse Luana se sont ainsi offert une soirée théâtre, tout comme Bernard Fixot (l'éditeur français qui préside la maison XO) et sa femme Valérie-Anne Giscard d'Estaing, qui n'est autre que le fille de l'ancien président. On a également croisé Michel Jonasz, Véronique Jannot et le cinéaste Régis Wargnier, à qui on doit le cultissime Indochine (1992).

Les Faux British a germé dans l'esprit de sept amateurs de romans noirs anglais qui décident de créer un spectacle alors qu'ils ne sont jamais montés sur scène. Ils ont choisi une pièce inédite, un véritable chef d'oeuvre écrit par Conan Doyle lui-même (enfin, c'est ce qu'ils prétendent !). L'action se situe fin XIXe, dans un superbe manoir en plein coeur de l'Angleterre, lors d'une soirée de fiançailles. Les festivités vont enfin commencer quand un meurtre est commis. Chacun des invités présents dans le château devient alors... un dangereux suspect. Nos valeureux "comédiens d'un soir" vont très vite constater à leurs dépens que le théâtre nécessite énormément de rigueur. Malgré toute leur bonne volonté, les catastrophes vont s'enchaîner à un rythme endiablé. Dans ce joyeux désordre, nos Faux British, armés du légendaire flegme britannique, feront tout pour interpréter aussi dignement que possible ce thriller théâtral qui leur tient tant à coeur. Réussiront-ils à terminer la pièce ? Dans quel état va-t-on les retrouver ? Telle est la question.

Les Faux British, au théâtre Saint-Georges jusqu'au 28 février 2019.