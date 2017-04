Paul Belmondo raconte le jour où il a frôlé la mort en voiture

À l'instar de son père, un fou de cascades prêt à tout pour assurer le spectacle à l'écran, Paul Belmondo a de l'adrénaline à revendre. Sa grande passion à lui, c'est la voiture et plus particulièrement le sport automobile. Par le passé, de 1992 à 1994, celui qui rêvait d'être pilote de F1 a notamment connu la gloire en Formule 1, sa plus grande fierté. "Même s'il y a eu des moments difficiles, ça reste une période de ma vie très importante, car il n'y a pas de compétition plus intéressante", raconte-t-il ainsi à France Dimanche.

Outre la Formule 1, il a également déjà participé au Paris-Dakar, aussi célèbre que périlleux et qui a notamment coûté la vie à plusieurs pilotes, mais aussi à d'autres personnalités comme Daniel Balavoine, lors d'un accident d'hélicoptère en 1984. Paul Belmondo a lui aussi eu quelques soucis sur cette fameuse course, où il a failli perdre la vie. "J'ai eu un gros accident pendant le Dakar au Maroc. On a fait des tonneaux à cause d'un trou qui n'était pas signalé. Le choc a été très violent. La voiture était démolie : on aurait dit un puzzle, il y avait des morceaux partout", raconte le fils de Jean-Paul Belmondo. Et d'ajouter : "Je m'en suis sorti indemne. J'ai eu beaucoup de chance !"

Passionné, aventurier, ce n'est pas après ce gros accident que Paul Belmondo arrêtera pas la course pour autant. Mais bien plus tard. "Après avoir fait dix Dakar, dix 24 Heures du Mans et avoir créé ma propre écurie, j'ai décidé d'arrêter en 2006 pour préparer ma reconversion", révèle ce père de famille de trois enfants. "Mais je n'ai pas renoncé à courir pour le plaisir, assure-t-il. Je continue à participer à des courses de voitures de collection et je n'exclus pas non plus de refaire un jour un Dakar, en Amérique du Sud, cette fois."

Interview à retrouver en intégralité dans France Dimanche, en kiosques le 14 avril 2017.