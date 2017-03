Paul-Henri Mathieu papa comblé : son deuxième enfant est né

C'est à l'occasion de sa lune de miel à l'île Maurice organisée en novembre dernier que Paul-Henri Mathieu avait révélé la deuxième grossesse de sa femme Quiterie, qu'il a épousée en septembre 2016. Les jeunes mariés – qui se sont unis dans la pittoresque mairie de Bourron-Marlotte, paisible village de Seine-et-Marne – s'étaient envolés vers cette destination de rêve avec leur petit Gabriel. "Seuls au monde... enfin presque ! Babygirl is coming soon", avait ainsi posté PHM sur sa page Instagram, se dévoilant en compagnie de Quiterie, habillée d'un petit short bleu et d'un top blanc sous lequel on découvrait aisément un ventre arrondi. Main dans la main, le couple avançait conjointement vers le bonheur.