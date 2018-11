Paul McCartney "kiffe" Paris : Le Beatles jeune et fougueux à La Défense Arena

Il ne s'arrêtera jamais ! Du haut de ses 76 ans, Paul McCartney continue de tourner, infatigable. Mercredi 28 novembre 2018, il posait ses valises à Nanterre pour l'unique date française de son Freshen Up Tour, à La Défense Arena. Pour l'occasion, la superbe salle parisienne – la plus grande d'Europe – était à guichets fermés. Sur scène, pendant près de trois heures, l'ex-complice de John Lennon a revisité les plus grands tubes de son groupe The Beatles, tout en tapant dans le répertoire de son autre ancienne formation, Wings, et dans ses aventures solos – dont les chansons de son dernier album, Egypt Station.

Dans une forme olympique, Macca a offert le show auquel ses fans, de la première heure comme les plus jeunes, ne s'attendaient pas. "Je vous kiffe, Paris", harangue-t-il en s'essayant au français avec un charme inégalable. "A vous les mecs (...) Allez les meufs !", poursuit-il dans un ton familier sur Hey Jude, repris en choeur par un public fédéré.

Il y avait donc deux duels Paris - Liverpool à quelques kilomètres d'écart, entre le match de Ligue des Champions au Parc des Princes, et ce face-à-face entre McCartney, fervent supporter des Reds, et son public parisien. Et même si Liverpool s'est incliné en football, cela n'a pas empêché l'Anglais de faire la fête avec ses aficionados. Au total, 38 morceaux et quelques moments de grâce ultime, comme cet enchaînement Michelle / Love Me Do / Blackbird ou la reprise de Let It Be suivi par une tornade d'effets pyrotechniques sur Live and Let Die. Le chanteur britannique est même allé puiser dans ses débuts, il y a 60 ans, lorsqu'il chantait In Spite of All the Danger avec un groupe qui s'appelait encore The Quarrymen, avant de devenir les Beatles qui marqueront à jamais l'Histoire. Toujours en selle, Paul McCartney n'a quant à lui rien perdu de sa superbe. Et l'Histoire, il continue de la marquer.