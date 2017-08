Paul Pogba : Homosexualité et football, il brise le tabou avec respect

Peu avant lui, son grand ami Antoine Griezmann avait déjà brisé le tabou de l'homosexualité.

C'est au cours d'une interview à ICON (magazine masculin édité par El Pais) que l'attaquant français de 26 ans s'était montré conscient de la pression qui règne encore aujourd'hui dans les stades sur la communauté homosexuelle. "Je pense que dans le football, ce n'est pas habituel parce que nous faisons les durs et les forts. Et nous avons peur de ce qui pourrait se dire. Je n'ai rien contre, je respecte tout le monde. Il y a beaucoup de mauvaises personnes dans le football. Ils [les homosexuels, NDLR] peuvent avoir peur d'aller dans les stades et qu'on les insulte. Je crois que je le ferais [aller au stade], mais bien sûr, c'est facile de le dire quand tu n'as pas à passer par là", avait-il déclaré.