Paul Pogba : L'énorme bague qu'il a offerte à tous les Bleus

L'idée de créer une bague pour tous les Bleus et leur offrir avait émergé juste après la Coupe du monde. Antoine Griezmann l'avait lancée, inspiré par les Etats-Unis et les grandes ligues (foot américain, basket et base-ball). Paul Pogba avait alors pris contact avec une bijouterie américaine pour concrétiser le projet. La bijouterie Jason of Berverly Hills s'est exprimée après que ses créations ont été offertes, publiant également une vidéo de la bague dédiée au Mondial 2018 : "Pour la première fois dans l'histoire du sport, nous sommes fiers de dévoiler la bague de la France championne du monde. C'est le plus grand événement sportif du monde et nous sommes fiers d'en faire partie. Merci Paul Pogba et toutes les personnes investies de nous impliquer dans ce morceau d'histoire."

Cette bague était un cadeau d'anniversaire tout trouvé pour Antoine Griezmann qui fête ses 28 ans ce jeudi 21 mars 2019.