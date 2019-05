Paul Pogba : Premier tapis rouge avec Maria Salaues, devenue madame Pogba ?

Jusqu'à présent, Paul Pogba s'était toujours montré très discret sur sa vie privée. Jamais le jeune footballeur français de 26 ans ne s'est exprimé sur la naissance de son premier enfant, un petit garçon, annoncée en janvier dernier, ni même sur celle qui lui a permis de devenir papa, une ravissante Bolivienne nommée Maria Salaues. Mais le joueur de Manchester United, que l'on annonce en partance pour le Real Madrid après avoir été sollicité par Zinédine Zidane, a franchi un grand cap le 9 mai 2019.

Ce soir-là se déroulait la soirée Manchester United player of the year organisée à Old Traffors, à laquelle Paul Pogba – qui a terminé troisième – ne s'est pas rendu seul, mais accompagné de sa moitié. Pour la toute première fois, le couple s'est soumis à l'exercice du photocall pour des images officielles à deux. Le footballeur et sa belle ont chacun partagé une photo de la soirée sur leur page Instagram.

Paul Pogba et Maria Salaues étaient assortis, tout de noir vêtus. La jeune maman affichait une ligne superbe, quelques mois seulement après son accouchement. Mais un détail a tout particulièrement retenu l'attention des fans de Paul Pogba. En effet, dans la légende sa photo, le sportif qualifie sa moitié de "madame Pogba". De même, Maria Salaues a ouvert une nouvelle page Instagram publique, alors que la précédente était privée, pour laquelle elle utilise le pseudonyme "Zulay Pogba". Doit-on comprendre que le couple est désormais uni par les liens sacrés du mariage, une union alors célébrée dans le plus grand secret ? Certains internautes ont posé la question, mais Paul Pogba n'a pas encore daigné leur répondre sur ce point...