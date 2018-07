Paul Pogba règle ses comptes avec Anne-Claire Coudray... mais se trompe !

Fraîchement sacrée gagnante de la Coupe du monde 2018, l'équipe de France a réalisé l'exploit sportif ce dimanche 15 juillet 2018 face à la Croatie. Au septième ciel, les joueurs ont laissé exploser leur joie en s'emparant de la fameuse coupe tant convoitée.

Quelques instants plus tard, Paul Pogba est passé derrière le micro de Frédéric Calenge pour l'émission sur le Mondial présentée par Denis Brogniart et Anne-Claire Coudray sur TF1. Dans l'excitation du moment, le défenseur se met à taquiner la présentatrice du JT de 20h et lui fait notamment des compliments sur sa coupe de cheveux : "Les cheveux, vous avez bouclé. Très bien, très bien, j'aime beaucoup."

Mais le camarade d'Antoine Griezmann a également souhaité lui faire passer un petit message : "J'ai entendu un petit truc qui m'a un tout petit peu piqué, c'était 'on va regarder des milliardaires courir après un ballon...'" Problème, l'as du ballon rond confond Anne-Claire Coudray avec Anne-Sophie Lapix. Cette dernière officie pourtant sur France 2 mais elle est surtout l'auteur de cette phrase sur les footballeurs qui avait déclenché une petite polémique.

Amusée et soulagée de ne pas être la cible du joueur, Anne-Claire Coudray finit par répondre "Ah non, c'est pas moi !". Se rendant compte de sa bourde, Paul Pogba a bien tenté de se rattraper. "Au temps pour moi, mais j'aime beaucoup la coupe de cheveux ! Et puis, cette personne est probablement en train de regarder la télé alors c'est un message juste pour elle, pas pour vous", lâche-t-il avant de partir en laissant le journaliste Frédéric Calenge hilare.