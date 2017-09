Paul Walker aurait eu 44 ans : Le touchant message de sa fille Meadow

Invité à prendre part au challenge, Vin Diesel a lui aussi publié un message pour son ami, évoquant sa fille Meadow et son petit frère Cody Walker, qui continue de diriger la fondation caritative de Paul, la Reach Out WorldWide. "Joyeux anniversaire Pablo. Tu as changés le monde et tu continues de le faire. Ton amour vit à travers tous ceux qui ont eu l'immense chance de te connaître. Meadow a été diplômée cette année et nous a tous rendu fiers. Elle a même créé en ton nom une fondation pour aider le monde. Aurais-tu pensé que Cody aurait continué le travail qui te passionnait tellement ? Tu manques à tous ces anges... Tu me manques", écrit l'interprète de Dominic Toretto dans son post en légende d'une photo où Paul affiche sa complicité avec Hania Riley, la première fille de Vin.