Paul Walker : Sa fille Meadow a trouvé un accord avec Porsche, quatre ans après...

C'est peut-être la fin d'un feuilleton, alors que l'on s'apprête à fêter le triste quatrième anniversaire de la mort de Paul Walker. Sa fille de 18 ans, Meadow, a semble-t-il trouvé un accord avec Porsche, qu'elle poursuivait depuis plus de deux ans. La jeune femme considérait le constructeur automobile comme responsable du décès de son père et de Roger Rodas, qui ont trouvé la mort à bord d'une voiture de sport de la marque sur une route près de Los Angeles. Selon elle, ce sont des défaillances dans le modèle et un manque de sécurité qui sont à l'origine de la mort de Paul.

Selon le site The Blast, suivi par E! News, Meadow et la célèbre marque ont conclu un accord, dont on ignore les termes, même si on peut deviner qu'ils sont au moins partiellement financiers. Tout juste sait-on qu'elle a abandonné les poursuites.

Un mois et demi après l'accident survenu le 30 novembre 2013, les légistes avaient soumis leur rapport glaçant sur les causes du décès. Selon eux, la Porsche Carrera GT roulait à plus de 160 km/h lorsqu'elle est venue percuter un poteau électrique et un arbre, avant de prendre feu, prenant ses passagers au piège. Si Roger Rodas a subi plusieurs fractures au crâne qui ont fait exploser son cerveau, Paul Walker a surtout été la victime des flammes : lorsque les secours ont exhumé son corps de l'habitacle, il n'était pas identifiable, ni même candidat au don d'organes. Installé sur le siège passager, il était en position de défense, affichant de multiples fractures à la mâchoire, à la clavicule, au bras et aux côtes. Il a succombé "aux effets combinés du traumatisme et des blessures thermiques", selon ce rapport.

Dans les mois qui ont suivi, l'entourage de la star de Fast & Furious a commencé à chercher des réponses, comprenant assez rapidement que Paul aurait peut-être pu survivre à l'accident. Très vite pointée du doigt, la marque Porsche s'est défendue de toute négligence sur ses modèles et notamment sur cette Carrera très difficile à magner. En 2015, Meadow attaquait le constructeur en justice en vue de lui faire reconnaître sa responsabilité dans la tragédie. Porsche lui avait assez radicalement répondu que son père et Roger Rodas, tout pilote chevronné qu'il était, étaient les seuls responsables de leur propre mort...