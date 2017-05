Paul Walker : Vin Diesel et la Fast & Furious Family unies, les larmes aux yeux

Très émue, la star de 49 ans a également déclaré : "En 2002, j'étais ici et MTV avait récompensé Paul Walker et moi du prix du meilleur duo. Quinze ans plus tard, je suis avec toute la famille et on nous remet le Generation Award." L'acteur souligne l'importance de la diversité véhiculée dans ces films : "Je veux remercier toute une génération qui avait envie de voir une franchise multicuturelle, où la couleur de la peau et le pays d'où l'on vient n'importent pas. La famille, c'est la famille."

L'âme de Paul Walker et de son personnage Brian O'Conner perdure avec la saga, dont le huitième opus est sorti en salles au mois d'avril. Le film a déjà rapporté plus d'un milliard de dollars de recettes dans le monde. Parallèlement au cinéma, son petit frère Cody Walker fait lui aussi vivre le nom de son aîné au travers de son organisation caritative, Reach out Worldwide. Il a également annoncé que le prochain Fast & Furious se tournerait en Australie. "Les fans méritent d'avoir Fast & Furious 9 ici. C'est toujours un lieu nouveau et ils ne sont pas encore venus ici. Ça aura tardé", a fièrement déclaré le jeune homme de 28 ans au Daily Mail australien.

Tout le palmarès des MTV Movie & TV Awards 2017

La cérémonie sera rediffusée en France, mardi 9 mai, à 20h45 en version française sur MTV et en simultané sur MTV HITS en version originale sous-titrée.

Le film de l'an­née : La Belle et la Bête.

Meilleur acteur dans un film : Emma Watson dans La Belle et la Bête.

La série de l'an­née : Stran­ger Things.

Meilleur acteur dans une série : Millie Bobby Brown dans Stran­ger Things.

Le moment le plus émouvant : Jack and Randall au cours de karaté dans This Is Us.

Meilleur espoir : Daniel Kaluuya dans Get Out.

Meilleur duo : Hugh Jack­man et Dafne Keen dans Logan.

Meilleur baiser : Ashton Sanders et Jhar­rel Jerome dans Moon­light.

Meilleur acteur dans une comé­die : Lil Rel Howerdy de Get Out.

Meilleur anima­teur télé : Trevor Noah dans The Daily Show.

Meilleur héros : Taraji P. Henson dans Les figures de l'ombre.

Meilleur scénario : la série Black-ish.

Meilleur méchant : Jeffrey Dean Morgan (Negan) dans The Walking Dead.

Meilleur documentaire : 13th.

Meilleur concours TV : RuPaul's Drag Race.

Meilleure oeuvre enga­gée : Les Figures de l'ombre.